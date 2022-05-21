Vasilije Micic: "Kelimelerim bitti"

Anadolu Efes'ten Vasilije Micic, şampiyonluk sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vasilije Micic: 'Kelimelerim bitti'
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21 Mayıs 2022 22:04
Anadolu Efes'ten Vasilije Micic, THY EuroLeague'deki ikinci şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Vasilije Micic "Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse kelimelerim bitti. 4 sene önce burada oynamıştım, 3. olmuştum. Bugün şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler." dedi.

 

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