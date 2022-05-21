Vasilije Micic: 'Kelimelerim bitti'

Anadolu Efes'ten Vasilije Micic, THY EuroLeague'deki ikinci şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
Vasilije Micic "Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse kelimelerim bitti. 4 sene önce burada oynamıştım, 3. olmuştum. Bugün şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler." dedi.
Vasilije Micic "Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse kelimelerim bitti. 4 sene önce burada oynamıştım, 3. olmuştum. Bugün şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler." dedi.
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