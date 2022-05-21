Vasilije Micic: 'Kelimelerim bitti'

Anadolu Efes'ten Vasilije Micic, THY EuroLeague'deki ikinci şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.



Vasilije Micic "Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse kelimelerim bitti. 4 sene önce burada oynamıştım, 3. olmuştum. Bugün şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler." dedi.









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