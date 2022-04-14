Vasilije Micic: 'Herkesi yenmek zorundayız!'

THY EuroLeague playofflarında AX Armani Exchange Olimpia Milan ile eşleşen Anadolu Efes'te yıldız oyuncular Vasilije Micic ve James Anderson Anadolu Efes Stüdyo özel bölümünde açıklamalarda bulundu.



Vasilie Micic, Milan eşleşmesiyle ilgili gelen soru üzerine "Playofflarda kolay veya zor bir takım yok çünkü herkes eşit durumda. Burada avantajımıza olan bir şeyler olabilirdi ama saha içi avantajını elde edemediğimizi biliyorduk. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olmak için herkesi yenmek zorundayız. Dolayısıyla kiminle oynadığımızın önemi yok" ifadelerini kullandı.



MVP ödüllü Sırp yıldız, "Bireysel hedeflerimi gerçekleştirdim. Kişisel hedeflerden ziyade daha çok takımı düşünüyorum, takımla bir yerlere gelmek istiyorum" açıklamasını yaptı.



"FINAL FOUR YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY DEĞİL"



Amerikalı forvet James Anderson, "İç saha avantajını kaybettiğimiz için ilk maçlarımızı deplasmanda oynayacağız ama Final Four'a kalmak yapamayacağımız bir şey değil. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden yapmamız gereken sadece bildiklerimizi uygulamak." dedi.



Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman hakkında gelen soruyan Anderson, "Ergin Ataman oyuncuları hem özgür bırakıyor, onların yapabildiklerini yapmalarına yardımcı oluyor aynı zamanda onlardan beklentilerini de yerine getirebilmeleri için ittiği dönemler de oluyor." cevabını verdi.





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