Vasilije Micic: 'Herkes işine sadık kaldı'

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Vasilije Micic, THY EuroLeague'de AX Armani Exchange Milan karşısındaki 64-48'lik galibiyeti değerlendirdi.



Micic, "2. yarıda bizim için işler çok önemliydi. Herkes işine sadık kaldı. Aynı zamanda 2. yarıdaki şut ritmimiz çok önemliydi. Uzun süredir oynamadığım için oyuna biraz geç dahil oldum. Shane bana göre çok iyi oynadı. Savunmamız farkı yarattı." diye konuştu.





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