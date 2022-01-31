Vasilije Micic: 'Her maç maksimum!'

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Fenerbahçe Beko karşısında 20 sayı farkal kazanan Anadolu Efes'te takımın yıldızı Vasilije Micic maçın ardından açıklamalar yaptı.



İşte Vasilije Micic'in sözleri:



"Çok iyi bir maçtı. İyi oynadık bugün. Bundan önceki maçlar için çok iyi cevap verdik. Bugün çok daha iyiydik. Fenerbahçe önemli oyuncularından yoksundu ama biz sonuna kadar mücadele edeceklerini biliyorduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her maç maksimumu sahaya yansıtmak istiyorum. Bazen yapabiliyorum, bazen yapamıyorum ama benim felsefem hep aynı olabildiğince en iyisini sahaya yansıtmak. Daha önümüzde çok fazla maç var ve kendimi bu seviyede tutmam lazım"





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