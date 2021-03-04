Vasilije Micic: 'Harika potansiyelimizi gösterdik'

Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic, CSKA Moskova'yı 100-70 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



İşte Vasilije Micic'in sözleri:



"Bu maç bizim için her maç gibiydi. Moskova'da ne olduğunu biliyorduk. O maçtan çok şey öğrendik. CSKA, EuroLeague'in en iyilerinden biri. Çok yetenekliler. Hücumda ve savunmada harika potansiyelimizi gösterdik. Kişisel olarak elimden geleni yaptım.



Savunma agresifliğimizle rakibimize mesaj verdik. Tutkuyla oynarken bazı hatalar da olabilir. Enerji, benchin getirdiği enerji bizim için çok önemliydi."



