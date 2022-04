Vasilije Micic: 'Harika hissediyoruz'

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, 75-70 kazanılan AX Armani Exchange Milan maçı sonrası konuştu.



Final Four için konuşan Micic, "Gerçekten harika hissediyoruz. Sezona harika başlamadık. 3 yıldır burada olmamızın tecrübesiyle çözdük bu işi. İnişler çıkışlar oldu. Bu seriyi çok iyi, çok akıllı oynadık. Milan son ana kadar savaştı. Onları da kutluyorum. Basketbol bu. Her sezon farklı kimyadaki takımlarla oynuyorsunuz. Uzun zamandır birlikte oynayan bir ekibiz. Birbirimize çok inandık. Bunu kutlayabiliriz bu akşama ama önümüzde 2 maç daha var." dedi.



28 yaşındaki basketbolcu ayrıca, "Her maç farklı biri öne çıkıyor. Bir arada oynamamızın sonucu bu. Bu akşam Tibor yaptı. Hep birlikte biz bunu yapıyoruz. Biz saha içinde ve dışında bir takımız. Herkes, herkesin seviyesini yukarı çıkarıyor." açıklamasını yaptı.





