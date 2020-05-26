Vasilije Micic: "Bu sözleri ben söylemedim"

Vasilije Micic, Ergin Ataman hakkında söylediği iddia edilen sözleri yalanladı ve başarılı koç ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu söyledi.

Vasilije Micic: 'Bu sözleri ben söylemedim'
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26 Mayıs 2020 13:08
Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, Ergin Ataman ile ilgili söylediği iddia edilen sözlere açıklık getirdi.

İşte Vasilije Micic'in açıklaması:

"Sırp gazetesinde yayınlanan yazıdaki durum çok farklı boyutlara ulaştı, bu yüzden tüm söylentileri durdurmanın en iyi yolunun benim doğrudan açıklama yapmam olduğunu hissediyorum. İlk olarak ifade etmeliyim ki, bu sözleri hiç söylemedim. Başantrenörümüz Ergin Ataman ile benim aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Üstelik çok iyi bir ilişkimiz var. Son olarak çevirmenler ve medya arasındaki iletişimsizlik sebebiyle Ergin Ataman ve benimle ilgili çıkan haberlerin yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek isterim."

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