Vasilije Micic: "Bu çocukların hepsini tebrik ederim"

Anadolu Efes'in MVP oyuncusu Vasilije Micic, finalin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Vasilije Micic: 'Bu çocukların hepsini tebrik ederim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2021 23:55
Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Vasilije Micic, THY EuroLeague'de şampiyon olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

MVP olan Vasilije Micic "Akıllıca bir şeyler söylemek şu an çok zor. O maçtan buraya çok şey öğrendim. Bir önceki finalde enerjimi son ana kadar saklamam gerektiğini öğrendim. Shane bizi ayakta tuttu. Bu takımın, bu çocukların hepsini tebrik ediyorum." dedi.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.