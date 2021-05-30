Vasilije Micic: 'Bu çocukların hepsini tebrik ederim'

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Vasilije Micic, THY EuroLeague'de şampiyon olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.
MVP olan Vasilije Micic "Akıllıca bir şeyler söylemek şu an çok zor. O maçtan buraya çok şey öğrendim. Bir önceki finalde enerjimi son ana kadar saklamam gerektiğini öğrendim. Shane bizi ayakta tuttu. Bu takımın, bu çocukların hepsini tebrik ediyorum." dedi.
MVP olan Vasilije Micic "Akıllıca bir şeyler söylemek şu an çok zor. O maçtan buraya çok şey öğrendim. Bir önceki finalde enerjimi son ana kadar saklamam gerektiğini öğrendim. Shane bizi ayakta tuttu. Bu takımın, bu çocukların hepsini tebrik ediyorum." dedi.