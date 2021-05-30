Vasilije Micic: 'Bu çocukların hepsini tebrik ederim'

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Vasilije Micic, THY EuroLeague'de şampiyon olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.



MVP olan Vasilije Micic "Akıllıca bir şeyler söylemek şu an çok zor. O maçtan buraya çok şey öğrendim. Bir önceki finalde enerjimi son ana kadar saklamam gerektiğini öğrendim. Shane bizi ayakta tuttu. Bu takımın, bu çocukların hepsini tebrik ediyorum." dedi.



