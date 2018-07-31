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Vasco, Josef de Souza'nın satılmasını bekliyor!

Brezilya ekibi Vasco da Gama, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza'nın Premier Lig ekibi Crystal Palace'a gitmesi durumunda para kazanacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vasco, Josef de Souza'nın satılmasını bekliyor!
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31 Temmuz 2018 16:39
Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı transfer etmek istemesi, Brezilya'da da heyecan yarattı.

İngiliz ekibinin Josef için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro transfer teklifi ettiği iddiasının ardından Brezilya basını, transfer satışının %4'ünün Josef'in eski takımı Vasco da Gama'ya gideceğini belirtti.

ESKİ KULÜBÜNE 480 BİN EURO

Sözleşme şartlarına göre yetiştirme bedeli olarak satışın %4'ünü alacak olan Brezilya ekibi, iddia edildiği gibi Josef'in Crystal Palace'a 12 milyon Euro'ya satılırsa kasasına 480 bin Euro koymuş olacak.



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