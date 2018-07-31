Vasco, Josef de Souza'nın satılmasını bekliyor!

İLGİLİ VİDEO

Premier Lig ekibi'ın'nin Brezilyalı futbolcusu'yı transfer etmek istemesi, Brezilya'da da heyecan yarattı.İngiliz ekibinin Josef için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro transfer teklifi ettiği iddiasının ardından Brezilya basını, transfer satışının %4'ünün Josef'in eski takımı Vasco da Gama'ya gideceğini belirtti.Sözleşme şartlarına göre yetiştirme bedeli olarak satışın %4'ünü alacak olan Brezilya ekibi, iddia edildiği gibi Josef'in Crystal Palace'a 12 milyon Euro'ya satılırsa kasasına 480 bin Euro koymuş olacak.