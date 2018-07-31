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VAR'ın tanıtım toplantısı yapılacak

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Süper Lig kulüplerinin başkanları katılacak.

Kaynak: AA
VAR'ın tanıtım toplantısı yapılacak
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31 Temmuz 2018 12:58
Spor Toto Süper Lig'de bu sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı 1 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

Toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Süper Lig kulüplerinin başkanları da yer alacak.

Toplantı saat 10.00'da başlayacak.

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