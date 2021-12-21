Vargas: 'Yunus jeneriklik gol attı'

Adana Demirspor'un 24 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Matias Vargas, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçta 2 gol atan Yunus Akgün'ün performansını değerlendiren Vargas, "Yunus'un attığı ikinci gol jeneriklikti. Birinci golü daha zordu. Çünkü sağ ayağıyla attı. Bu tarz futbolcularla oynadığımda Mario, Yunus, Birkir, Britt, Belhanda gibi oyunculara asist yapmak daha kolay." ifadelerini kullandı.



"RAKİBİN YAPACAĞI BİR ŞEY KALMADI"



Maçtaki taktiklerini anlatan Arjantinli futbolcu, "Hocamız bizi sahaya çok iyi diziyor. Çok iyi çalıştık. Orta alanları kapattık, rakibi kanatlara zorladık ve orayı da kapattıktan sonra rakibin yapacağı bir şey kalmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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