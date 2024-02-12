Vargas'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz

Filenin Sultanları ile yaz boyunca 3 turnuvada mücadele eden ve 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin'e transfer olmuştu. Çin kulübünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli pasör çaprazı, takımının şampiyonluğa ulaşmasının ardından Fenerbahçe'ye döndü.Henüz maçlara çıkamayan Vargas'tan taraftara sürpriz geldi.Alanyaspor maçı için stada giden taraftarlar bir sürpriz ile karşılaştı. Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Vargas, taraftarlara evinin balkonundan marş açarak destek verdi. Bir anda ne olduğunu anlamayan taraftarlar kafalarını yukarı kaldırdıklarında Melissa ile karşılaştı.Büyük coşku yaşayan taraftarlar Vargas ile karşılıklı tezahüratlaşmaya başladı. Milli voleybolcudan tezahüratlara karşılık geldi. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımdanotu düşüldü.