Vargas'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz

Çin ekibi Tianjin'in sezonu tamamlamasının ardından Fenerbahçe Opet'e gelen Melissa Vargas'ın Fenerbahçe taraftarına yaptığı sürpriz gündem oldu. Öte yandan Vargas'ın paylaştığı fotoğrafta Zehra Güneş şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vargas'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz
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12 Şubat 2024 11:43
Filenin Sultanları ile yaz boyunca 3 turnuvada mücadele eden ve 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin'e transfer olmuştu. Çin kulübünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli pasör çaprazı, takımının şampiyonluğa ulaşmasının ardından Fenerbahçe'ye döndü.

Henüz maçlara çıkamayan Vargas'tan taraftara sürpriz geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA SÜRPRİZ

Alanyaspor maçı için stada giden taraftarlar bir sürpriz ile karşılaştı. Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Vargas, taraftarlara evinin balkonundan marş açarak destek verdi. Bir anda ne olduğunu anlamayan taraftarlar kafalarını yukarı kaldırdıklarında Melissa ile karşılaştı.

Büyük coşku yaşayan taraftarlar Vargas ile karşılıklı tezahüratlaşmaya başladı. Milli voleybolcudan tezahüratlara karşılık geldi. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda "Taraftarımızı gören Melissa durur mu…" notu düşüldü. 



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