Vargas asist krallığında zirvede!

Adana Demirspor'un Arjantinli yıldızı Vargas, Yunus Akgün'e yaptığı iki asist ile birlikte zirveye de çıktı.



Tangocu bu sezon 8 asiste ulaşırken Başakşehirli Visca ile birlikte asist krallığında zirvede yer alıyor.



Vargas ayrıca attığı 4 golle toplamda da 12 gole direkt etki etti.



24 yaşındaki oyuncu, Yunus'u da tebrik ederek jeneriklik ikinci golden çok ilk golünü beğendiğini belirtip, "Çünkü ters ayağı ile attı" dedi.





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