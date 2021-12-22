Vargas asist krallığında zirvede!

Adana Demirspor'un Arjantinli yıldızı Vargas, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta yaptığı iki asistle zirveye ortak olduk.

, Fotoğraf; AA
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Vargas asist krallığında zirvede!
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22 Aralık 2021 11:53
Adana Demirspor'un Arjantinli yıldızı Vargas, Yunus Akgün'e yaptığı iki asist ile birlikte zirveye de çıktı.

Tangocu bu sezon 8 asiste ulaşırken Başakşehirli Visca ile birlikte asist krallığında zirvede yer alıyor.

Vargas ayrıca attığı 4 golle toplamda da 12 gole direkt etki etti.

24 yaşındaki oyuncu, Yunus'u da tebrik ederek jeneriklik ikinci golden çok ilk golünü beğendiğini belirtip, "Çünkü ters ayağı ile attı" dedi.


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