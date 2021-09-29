'Vardır Vitor Pereira'nın bir bildiği'

Fenerbahçe'de sezon öncesi ikinci kez göreve geleceği açıklandığında tartışma konusu olmuştu. Daha kariyerli bir teknik adam beklentisi içinde olanlar yönetimi ağır sözlerle eleştirmişti. Tam eleştirilerin son bulduğu anda bu kez oynatacağı sistemle gündeme geldi, camiada soru işaretleri oluşturdu. Ancak Vitor Pereira, kamp döneminden bu yana oynatmayı hedeflediği futboldan vazgeçmedi, Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın sonunda birçok eksik oyuncuya rağmen liderlik koltuğuna oturmayı bildi. İlk olarak kamp çalışmalarının ardından kadroda düşünmediği 15 futbolcuyla yolları ayırdı.



GENÇLERE GÜVEN SAĞLADI

Sezon başından bu yana 3'lü savunmadan vazgeçmeyen Portekizli hoca, sezon başından itibaren tam kadro hiçbir maça çıkamadı. Sakatlıkların çokluğu nedeniyle sıkıntı da yaşayan tecrübeli teknik adam, maçlara göre kadro belirledi, yeri geldi Mesut Özil, Valencia gibi yıldızlarını kesti. Gözden çıkarılan Zajc, Tisserand, Ferdi ve Novak'ı tekrar takıma monte eden Pereira; Muhammed başta olmak üzere Arda ve Fatih gibi gençlerin de önünü açtı. Geldiği ilk günden itibaren takımın vazgeçilmezi olan Kim Min Jae'nin transferinde başrol oynayan Vitor Pereira, uzun yıllar sonra Fenerbahçe'de birlikteliği sağladı.



PORTEKİZ'DE GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin 53 yaşındaki hocası Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'de gündem oldu. Sarı-lacivertlileri Süper Lig'de zirveye çıkmasının ardından ülkenin spor gazeteleri, vatandaşlarına övgüler yağdırdı, "Fenerbahçe'yi çok karmaşık bir serüvenin ardından çıkışa geçirdi" ifadeleri kullanıldı.



IVAN BEBEK'İ UNUTAMIYOR

Vitor Pereira, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2015- 16'daki ilk döneminde Avrupa Ligi'nde yaşadıkları hakem faciasını unutamıyor. Kanarya, Kadıköy'de 1-0 kazanıp; hakem Ivan Bebek'in 3 kırmızı kart gösterip, skandal kararlara imza attığı rövanşı Braga karşısında 4-1 kaybetmişti. Her fırsatta o maçı unutamadığını söyleyen Pereira, "Avrupa'da da en iyisini yapacağız" diyor.



İŞTE PEREIRA'NIN AVRUPA KARNESİ

Sarı-lacivertlilerin başında iki dönemde 14 Avrupa maçına çıkan Vitor Pereira, 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Portekizli hoca, bu karşılaşmalarda 5 beraberlik elde ederken, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.



