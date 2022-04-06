Vardar: '13 hakemin içinde 6 tane elebaşı var'

Ünlü futbol adamı Sinan Vardar, MHK tarafından görev verilmeyeceği açıklanan 13 hakem, Başakşehir'in şampiyonluğu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.



EkoTürk'te katıldığı programda konuşan Vardar, görevinden uzaklaşan hakemlerden 6'sını 'elebaşı' sözleriyle değerlendirirken bu olayla birlikte Türk futbolunun içinde uzun süredir yaşanan sorunların da ortaya çıkacağını savundu. Vardar ayrıca Başakşehir'in şampiyonluğu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kulübün hisselerini nasıl aldığını açıklaması gerektiğini söyledi.



Vardar'ın açıklamaları şu şekilde:



"BU HAKEMLERİN İÇİNDE 6 TANE ELEBAŞI VAR"



"Benim aldığım istihbaratlara göre Erman hoca doğru konuşuyor. Bu hakemlerin arasında 6 tane elebaşı var. Bizim ülkemizde hiç bir şey şeffaf olmadığı için birden bire 13 tane hakeme görev verilmemeye başlandı. Diğerleri de kurunun yanında yaş da yanar gibi oldu. Bu, Türk futbolunda uzun süredir bir şeyler olduğunu gösterdi. Bunlar ortaya çıkacak, neler oldu ve neler yapıldığı..."



"BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUĞUNDA TEDİRGİNİM"



"Başakşehir'in şampiyonluğunda biraz tedirginim. Nihat Özdemir açıklamalarında da bir isim söyledi, bu konunun elebaşısı öyle dedi. İçeriden ben Nihat beye şunu söylerim, TFF Başkanı seçiliyor ama yönetim kurulunu kendi yapamıyor malesef. Dışarıdan bir çok tesirlerle. Ben TFF Başkanı olsam dışarıdan bunu da al bunu da al diye kabul etmem. Ben olsam futbol adamlarından yaparım yönetim kurulunu. Bilhassa altyapıları beğenen, Türk futbolunun ekonomisini kurtaracak beyinde olan insanları seçerim. Hamit ve Selim ağabey vardı sadece mesela son yönetimde. Öyle değil mi? neden futbolun yönetildiği yerde başka futbol adamı yok?"



"GÖKSEL BEY, BU KULÜBÜN HİSSELERİ NASIL SİZİN OLDU?"



"Roma Belediyespor var mı? Frankfurt Belediyespor, Manchester Belediyespor var mı? Bu nedir yahu? 6 milyon dolara da hisseleri almış Göksel bey haber aldım. Stadını kim yapmış? Hangi paralarla yapmış? Darılmasın bize, çıksın açıklama yapsın. Tayyip Bey'in büyük emeği var ona bir şey demiyorum. Futbolcuların gözünden öperim yanlış anlaşılmasın ayrıca Cengiz'i sattılar iyi futbolcular aldılar, sattılar iyi bir yönetim gösterdiler. Göksel bey lütfen bir açıklama yapsın, bu kulübün hisseleri nasıl sizin oldu? 6 milyon dolarla kulübün hisselerini aldınız mı? Bunların açıklanmasını istiyorum"







