Varane: "Ronaldo ile oynamak harika bir deneyim"

Manchester United'ın Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Varane: 'Ronaldo ile oynamak harika bir deneyim'
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27 Şubat 2022 16:29
Real Madrid'in ardından Manchester United'da da Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan Raphael Varane, Portekizli futbolcu ile forma giymekten mutlu olduğunu söyledi.

Ronaldo hakkında açıklamalarda bulunan Varane, "Ronaldo ile iyi bir ilişkimiz var. Düşüncelerini ve futbol hakkında bildiklerini paylaşmayı seviyor. Profesyonel bir futbolcunun hayatını çevreleyen her şeyi konuşuyoruz" dedi.

Varane, ayrıca, "Ronaldo ile birlikte oynamak harika bir deneyim. Onun kazanma ve rekabetçi zihniyeti takım için büyük bir artı" şeklinde konuştu.

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