Varane'dan şok karar; futbolu bıraktı

Sezon başında Como 1907'ye transfer olan Raphael Varane, futbolu bırakma kararı aldı.



Diz sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Varane, yaz aylarında Manchester United'dan ayrılmıştı. Fransız stıper, 28 Temmuz'da Serie A ekibi Como 1907'ye imza attı ancak sadece 1 kupa maçında 23 dakika forma giyebildi.



Sakatlıkları ve ağrıları nedeniyle devam edemeyeceğini anlayan Varane, kramponlarını astı.



Kariyerine Lens'te başlayan Varane, 2011'de Real Madrid'e transfer oldu ve buradaki 10 yılı boyunca birçok büyük başarı elde etti.



Fransız stoper 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu ile birlikte 4 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İspanya La Liga, 3 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 1 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İngiltere Lig Kupası başarıları yaşadı.



