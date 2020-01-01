Varane: 'Beni en çok Belçika ve Hollanda etkiledi'

Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Raphael Varane, pazartesi günü EURO 2020'de son 16 turunda İsviçre ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı.



Raphael Varane, "İsviçre futbol oynamaktan korkmayan bir takım, çok gol atıyorlar. Hataya yer yok. Bakalım onlarla baş edebilecek miyiz! Etkili oynamak zorundayız." dedi.



En beğendiği takımlara da değinen 28 yaşındaki Real Madridli oyuncu, "Belçika ve Hollanda, EURO 2020'nin başlangıcından bu yana beni en çok etkileyen takımlar oldu" sözlerine yer verdi.



