VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı

Galatasaray, Kayserispor maçının 62. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve öne geçti.Mücadelenin 61. dakikasında Martin Linnes, ceza sahası içinde topla birlikte son çizgiye inmek isterken Muğdat Çelik'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, pozisyonu ilk anda tespit edemezken VAR hakemi Ali Palabıyık'tan uyarı geldi.Pozisyonu yeniden izleme önerisini dinleyen Turgut Doman, pozisyonu yeniden inceledi. Muğdat Çelik'in Martin Linnes'e müdahalesini tespit eden hakem Doman, penaltı noktasını gösterdi.Muğdat Çelik ise ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.Penaltı için topun başına gelen Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.