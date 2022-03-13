VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıktı.
Sarı - lacivertlilerde Rossi'nin 48. dakikada yaptığı vuruş, direkten geir döndü. Dönen topa hareketlenen Zajc, Awaziem'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı.
Hakem Volkan Bayarslan, pozisyonda Miha Zajc'ın rakibine faul yaptığını tespit etti. VAR uyarısı sonrasında faul anını izlemeye giden Bayarslan, kararını değiştirerek Fenerbahçe lehine penaltı verdi.
Karar sonrasında Awaziem, sarı kartla cezalandırıldı.
Sarı - lacivertlilerde topun başına geçen Mesut Özil, takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır*
Sarı - lacivertlilerde Rossi'nin 48. dakikada yaptığı vuruş, direkten geir döndü. Dönen topa hareketlenen Zajc, Awaziem'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı.
Hakem Volkan Bayarslan, pozisyonda Miha Zajc'ın rakibine faul yaptığını tespit etti. VAR uyarısı sonrasında faul anını izlemeye giden Bayarslan, kararını değiştirerek Fenerbahçe lehine penaltı verdi.
Karar sonrasında Awaziem, sarı kartla cezalandırıldı.
Sarı - lacivertlilerde topun başına geçen Mesut Özil, takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır*