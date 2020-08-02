VAR sonrası sarı kartta %65 artış!

2019-2020 sezonunda ortaya ilginç istatistikler çıktı. VAR sayesinde hakeme itirazların azalacağı düşünülmesine rağmen oyuncuların şikâyet sebebiyle gördükleri kart sayısı son beş sezonun zirvesine çıktı. Oynanan 306 maçta 189 kez futbolcular sarı kartla cezalandırıldı ve her 145 dakikada bir futbolculara ceza verildi.



KART SAYISI YÜZDE 65 ARTTI



İtiraz sebebiyle görülen kart sayısı bir sezonda %65.7 artış gösterdi. Geçtiğimiz sezon 114 olan değer, bir sezonda 189'a yükselirken 2017-2018 sezonunda 172, 2016-2017'da 160, 2015-2016 yılında ise itirazlar nedeniyle oyunculara 151 sarı kart çıkmıştı. Öte yandan biten sezonda yedek kulübesinde bulunan isimlere 21, oyunu geciktirmeye çalışanlara ise 54 kart gösterildi.



EN ÇOK KARTI GÖÇEK ÇIKARDI



Süper Lig'de hakemlerin gösterdikleri kartlar incelendiğinde en fazla kartı Hüseyin Göçek'in çıkardığı gözlendi. Göçek, 15 karşılaşmada mücadele başına 5.80 sarı kart, 0.33 kırmızı kart ortalaması yakaladı. Maç başına en fazla faulü ise 31.22 ortalamayla Özgür Yankaya çaldı. Yankaya'yı 30.14 ile Cüneyt Çakır takip etti.



93 MAÇTA VAR DEVREDE



Süper Lig'in geride kalan sezonunda oynanan 306 maçın 93'ünde VAR müdahalesi geldi. Karşılaşmaların yüzde 31'inde video hakem sistemine başvurulurken neredeyse atılan her gol sonrası kontrol yapıldı.



BİR GÖRÜŞ / Levent TÜZEMEN



Futbolcu pozisyona hakim!

VAR sistemi olmadan oyuncular, özellikle orta hakemlerin verdiği kararlara itiraz edemiyorlardı. Şimdi futbolcular pozisyonlara çok daha fazla hakim durumdalar. Özellikle penaltı ve kasıtlı faullerde eğer hakem pozisyonu görmezse itiraz edip, VAR'ın devreye girmesini istiyorlar. Futbolcuların kart görme nedenleri itiraz konusunda öfkelerini ayarlayamamalarıdır. Oysa kibar bir şekilde toplu hareket edip, hakeme adam gibi itiraz etseler kart görmeyecekler.



