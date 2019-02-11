





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 21. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.Sivasspor'a galibiyeti getiren goller 5. ve 60. dakikalarda Aroune Kone ile geldi. Geçen hafta da Kasımpaşa'ya 2 gol atan Fildişili oyuncu, 2. golü penaltıyla kaydetti. Akhisarspor'un tek sayısını da Josue 87. dakikada penaltıdan attı. Penaltı pozisyonunda 2. sarı kartını gören Ziya Erdal da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma penaltı kararları VAR incelemelerinin ardından verildi.Bu sonucun ardından Sivasspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 31 yaparak haftayı 7. sırada tamamladı. Ligin dibindeki Akhisarspor ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 17 puanda kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise ligde kalma yolunda kritik maçta Ankaragücü'nü konuk edecek.4. dakikada Sivasspor golü buldu. Diabate'nin sağdan ceza alanına etkili ortasında kala alanındaki Kone'nin kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.13. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında son olarak topu önünde bulan Bjarsmyr'in vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.27. dakikada Josue'nin ceza yayı civarından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı tokatlayarak çıkardı.39. dakikada sağdan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Cocalic'in kafa vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak direğin üstünden kornere gitti.50. dakikada Regattin'in soldan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.51. dakikada sol kanattan topla ceza alanına giren Emre Kılınç, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Rybalka'ya çıkardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından bekletmeden vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.60. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, 59. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine Cikalleshi'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone, topu filelere gönderdi: 2-0.70. dakikada Douglas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.74. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu güçlükle çıkardı. Kale alanında yükseklik kazanan topu tamamlamak isteyen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.88. dakikada Akhisarspor farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Onur Ayık'ın Ziya Erdal ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonda ikinci kez VAR'a giderek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Josue, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.Yeni 4 EylülAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenTolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Diabate (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Rybalka (Dk. 71 Fatih Aksoy), Emre Kılınç, Kone (Dk. 66 Muhammet Demir)Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 72 Manu), Serginho, Sissoko (Dk. 82 Aykut Çeviker), Regattin (Dk. 66 Onur Ayık), Josue, Barbosa, CikalleshiDk. 4 ve 60 (Penaltıdan) Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 88 Josue (Penaltıdan) (Akhisarspor)Dk. 86 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor)Dk. 28 Rybalka, Dk. 90+4 Braz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Zeki Yavru, Dk. 90+1 Manu (Akhisarspor)