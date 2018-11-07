Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe için beterin de beteri bir durum ortaya çıkabilirdi! Bu sezon Süper Lig'de yürürlüğe giren VAR sisteminin Fenerbahçe'yi daha kötü bir durumdan kurtardığı ortaya çıktı.
İYİ Kİ DE 'VAR'SIN...
Eski hakem Deniz Çoban'ın yaptığı araştırma neticesinde VAR sisteminin devreye girmesiyle hakemlerin değişen kararları puan durumuna etkisi hesap edildi.
Hesaplama sonucunda eğer eski sistem olsayda F.Bahçe'nin 3 puan daha az alacağı ortaya çıktı. Bu durumda Fenerbahçe 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alacaktı.
VAR sisteminde en çok puan kaybına uğrayan takım ise Bursaspor oldu. Yeşil-Beyazlı ekibin VAR incelemesi sonucu değişen hakem kararları sonrasında 5 puan daha az topladığı ortaya çıktı. Bursaspor'un birçok golü VAR incelemesi sonrası iptal edilmişti.
1. Medipol Başakşehir | 11 Maç | 23 Puan
2. Galatasaray | 11 Maç | 22 Puan
3. Antalyaspor | 11 Maç | 20 Puan
4. Kasımpaşa | 11 Maç | 19 Puan
5. Göztepe | 11 Maç | 19 Puan
6. Bursaspor | 11 Maç | 18 Puan
7. Beşiktaş | 11 Maç | 18 Puan
8. Yeni Malatyaspor | 11 Maç | 17 Puan
9. Ankaragücü | 11 Maç | 17 Puan
10. Trabzonspor | 11 Maç | 16 Puan
11. Konyaspor | 11 Maç | 13 Puan
12. Sivasspor | 11 Maç | 13 Puan
13. Kayserispor | 11 Maç | 12 Puan
14. Alanyaspor | 11 Maç | 12 Puan
15. Çaykur Rizespor | 11 Maç | 9 Puan
16. BB Erzurumspor | 11 Maç | 9 Puan
17. Akhisarspor | 11 Maç | 8 Puan
18. Fenerbahçe | 11 Maç | 7 Puan
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İYİ Kİ DE 'VAR'SIN...
Eski hakem Deniz Çoban'ın yaptığı araştırma neticesinde VAR sisteminin devreye girmesiyle hakemlerin değişen kararları puan durumuna etkisi hesap edildi.
Hesaplama sonucunda eğer eski sistem olsayda F.Bahçe'nin 3 puan daha az alacağı ortaya çıktı. Bu durumda Fenerbahçe 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alacaktı.
VAR sisteminde en çok puan kaybına uğrayan takım ise Bursaspor oldu. Yeşil-Beyazlı ekibin VAR incelemesi sonucu değişen hakem kararları sonrasında 5 puan daha az topladığı ortaya çıktı. Bursaspor'un birçok golü VAR incelemesi sonrası iptal edilmişti.
1. Medipol Başakşehir | 11 Maç | 23 Puan
2. Galatasaray | 11 Maç | 22 Puan
3. Antalyaspor | 11 Maç | 20 Puan
4. Kasımpaşa | 11 Maç | 19 Puan
5. Göztepe | 11 Maç | 19 Puan
6. Bursaspor | 11 Maç | 18 Puan
7. Beşiktaş | 11 Maç | 18 Puan
8. Yeni Malatyaspor | 11 Maç | 17 Puan
9. Ankaragücü | 11 Maç | 17 Puan
10. Trabzonspor | 11 Maç | 16 Puan
11. Konyaspor | 11 Maç | 13 Puan
12. Sivasspor | 11 Maç | 13 Puan
13. Kayserispor | 11 Maç | 12 Puan
14. Alanyaspor | 11 Maç | 12 Puan
15. Çaykur Rizespor | 11 Maç | 9 Puan
16. BB Erzurumspor | 11 Maç | 9 Puan
17. Akhisarspor | 11 Maç | 8 Puan
18. Fenerbahçe | 11 Maç | 7 Puan
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın