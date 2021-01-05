VAR ofsaytı iptal etti, Konyaspor öne geçti

Konyaspor'da Daci'nin Galatasaray ağlarını bulan topu, VAR incelemesi sonrası gol değeri kazandı.

Haber; Sporx.com
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VAR ofsaytı iptal etti, Konyaspor öne geçti
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05 Ocak 2021 19:47
Süper Lig'in 17. haftasındaki Konyaspor - Galatasaray maçında ev sahibi ekip VAR incelemesinin ardından öne geçti.

39. dakikada Konyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Skubic içeriye çevirdi, Daci''nin vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Hakem Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel'in bayrağı üzerine golü vermezken, VAR odasında hakem Mete Kalkavan yaptığı incelemenin ardından ofsayt olmadığını tespit etti ve gol geçerli sayıldı.

Konyaspor'un karşılaşmadaki ilk şutu böylece gol olmuş oldu.



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