VAR kayıtları Cüneyt Çakır'a gitti mi? TFF açıkladı!

TFF'de yetkili biriyle Cüneyt Çakır konuşuyor.

Cüneyt Çakır, 'Bütün VAR kayıtları bende var' diyor.

Çok tuhaf. Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarına sahip. Ben karışmam. MHK'nin başkanına, başkanlık yapan Cüneyt Çakır 'dı perde arkası nda. Göstermelikti o MHK başkanı, süs bebeğiydi. Arkada Cüneyt Çakır vardı."

sözlerini sarf etmişti.

eski hakemyardımcılarından Tarık Ongun aracılığıyla VAR kayıtlarına eriştiği iddiasına dair bir açıklama yaptı.TFF'den yapılan açıklamada Hukuk Müşavirliği tarafından konu hakkında yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi."04.04.2022 tarihinde MHK,26.11.2021 tarihinde AVAR olarak görevli olduğu bir müsabaka öncesinde kendisinin görevli olmadığı ve bir önceki hafta önce oynanan müsabakanın VAR kayıtlarını dinlediğine yönelik iddialarla ilgili Hukuk Müşavirliği'ne başvurmuştur. İddia edildiği gibi bir sezonluk değil bir tek maça ilişkinHukuk Müşavirliği; yaptığı incelemeler, ilgili kişilerden ve şahitlerden aldığı yazılı ve imzalı beyanlar neticesinde bu iddiayı destekler nitelikteBir TFF Genel Kurul Üyesi tarafından yeniden gündeme getirilen iddialarla ilgili 01.11.2023 tarihinde YK kararı alınmış olup, MHK'dan Tarık Ongun'la ilgili iddialarınMHK'nın konuyla ilgili olarak tarafımıza ilettiği yazıda sunulmaktadır."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konu hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu;Hakem yorumcusu Erman Toroğlu ise A Spor'da yayınlanan programda yaptığı açıklamada,