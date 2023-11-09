VAR kayıtları Cüneyt Çakır'a gitti mi? TFF açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, eski hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından Tarık Ongun aracılığıyla VAR kayıtlarına eriştiği iddiasına dair bir açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada Hukuk Müşavirliği tarafından konu hakkında yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"04.04.2022 tarihinde MHK, Tarık Ongun'un 26.11.2021 tarihinde AVAR olarak görevli olduğu bir müsabaka öncesinde kendisinin görevli olmadığı ve bir önceki hafta önce oynanan müsabakanın VAR kayıtlarını dinlediğine yönelik iddialarla ilgili Hukuk Müşavirliği'ne başvurmuştur. İddia edildiği gibi bir sezonluk değil bir tek maça ilişkin VAR kayıtlarının dinlendiği iddiası yer almıştır. Hukuk Müşavirliği; yaptığı incelemeler, ilgili kişilerden ve şahitlerden aldığı yazılı ve imzalı beyanlar neticesinde bu iddiayı destekler nitelikte herhangi bir bulguya rastlamamıştır.
Bir TFF Genel Kurul Üyesi tarafından yeniden gündeme getirilen iddialarla ilgili 01.11.2023 tarihinde YK kararı alınmış olup, MHK'dan Tarık Ongun'la ilgili iddiaların yeniden incelenmesi talep edilmiştir. MHK'nın konuyla ilgili olarak tarafımıza ilettiği yazı EK-6'da sunulmaktadır."
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konu hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Bir televizyon kanalında eski bir hakem Sayın Erman Toroğlu, 'VAR kayıtları Cüneyt Çakır'da' demiş. 'Bunu araştırın.' dedik. Biz sonra inceledik, söz konusu 2020-21 sezonunun VAR kayıtlarının Tarık Ongun tarafından Cüneyt Çakır'a verildiğini öğrendik. Doğru mu öğrendik, yanlış mı öğrendik? Başvurduk. Soruşturun. Yine bir hareket yok."
ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?
Hakem yorumcusu Erman Toroğlu ise A Spor'da yayınlanan programda yaptığı açıklamada, "TFF'de yetkili biriyle Cüneyt Çakır konuşuyor. Cüneyt Çakır, 'Bütün VAR kayıtları bende var' diyor. Çok tuhaf. Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarına sahip. Ben karışmam. MHK'nin başkanına, başkanlık yapan Cüneyt Çakır'dı perde arkasında. Göstermelikti o MHK başkanı, süs bebeğiydi. Arkada Cüneyt Çakır vardı." sözlerini sarf etmişti.
TFF'den yapılan açıklamada Hukuk Müşavirliği tarafından konu hakkında yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"04.04.2022 tarihinde MHK, Tarık Ongun'un 26.11.2021 tarihinde AVAR olarak görevli olduğu bir müsabaka öncesinde kendisinin görevli olmadığı ve bir önceki hafta önce oynanan müsabakanın VAR kayıtlarını dinlediğine yönelik iddialarla ilgili Hukuk Müşavirliği'ne başvurmuştur. İddia edildiği gibi bir sezonluk değil bir tek maça ilişkin VAR kayıtlarının dinlendiği iddiası yer almıştır. Hukuk Müşavirliği; yaptığı incelemeler, ilgili kişilerden ve şahitlerden aldığı yazılı ve imzalı beyanlar neticesinde bu iddiayı destekler nitelikte herhangi bir bulguya rastlamamıştır.
Bir TFF Genel Kurul Üyesi tarafından yeniden gündeme getirilen iddialarla ilgili 01.11.2023 tarihinde YK kararı alınmış olup, MHK'dan Tarık Ongun'la ilgili iddiaların yeniden incelenmesi talep edilmiştir. MHK'nın konuyla ilgili olarak tarafımıza ilettiği yazı EK-6'da sunulmaktadır."
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konu hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Bir televizyon kanalında eski bir hakem Sayın Erman Toroğlu, 'VAR kayıtları Cüneyt Çakır'da' demiş. 'Bunu araştırın.' dedik. Biz sonra inceledik, söz konusu 2020-21 sezonunun VAR kayıtlarının Tarık Ongun tarafından Cüneyt Çakır'a verildiğini öğrendik. Doğru mu öğrendik, yanlış mı öğrendik? Başvurduk. Soruşturun. Yine bir hareket yok."
ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?
Hakem yorumcusu Erman Toroğlu ise A Spor'da yayınlanan programda yaptığı açıklamada, "TFF'de yetkili biriyle Cüneyt Çakır konuşuyor. Cüneyt Çakır, 'Bütün VAR kayıtları bende var' diyor. Çok tuhaf. Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarına sahip. Ben karışmam. MHK'nin başkanına, başkanlık yapan Cüneyt Çakır'dı perde arkasında. Göstermelikti o MHK başkanı, süs bebeğiydi. Arkada Cüneyt Çakır vardı." sözlerini sarf etmişti.
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