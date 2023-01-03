VAR kaydında küfür: 'Vay...'

📺Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.pic.twitter.com/Fe2SLx95xs



— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2023

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarında bir tepki dikkat çekti.Hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp'in seslerinin dinlendiği videonun ilk saniyesinde, "Vay a.... k.... Neler oldu. Gol." sesi sosyal medyada da gündem oldu.