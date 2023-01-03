VAR kaydında küfür: "Vay..."

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kaydının ilk saniyesinde duyulan küfür sesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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VAR kaydında küfür: 'Vay...'
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03 Ocak 2023 17:24
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarında bir tepki dikkat çekti.

Hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp'in seslerinin dinlendiği videonun ilk saniyesinde, "Vay a.... k.... Neler oldu. Gol." sesi sosyal medyada da gündem oldu.

 İşte o anlar:

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