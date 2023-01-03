VAR kaydında küfür: 'Vay...'

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarında bir tepki dikkat çekti.
Hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp'in seslerinin dinlendiği videonun ilk saniyesinde, "Vay a.... k.... Neler oldu. Gol." sesi sosyal medyada da gündem oldu.
İşte o anlar:
Hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp'in seslerinin dinlendiği videonun ilk saniyesinde, "Vay a.... k.... Neler oldu. Gol." sesi sosyal medyada da gündem oldu.
İşte o anlar:
📺Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.pic.twitter.com/Fe2SLx95xs
— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2023
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