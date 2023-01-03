VAR kaydında dikkat çeken WhatsApp sesi için açıklama

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı. Mücadelenin 49. dakikasında Sivasspor'un iptal edilen golündeki inceleme sırasında yapılan konuşmalar TFF tarafından kamuoyuna açıklandı. Paylaşılan 5 dakika 59 saniyelik görüntünün 62. saniyesinde net şekilde duyulan WhatsApp Web bildirim sesi tartışma yarattı.



VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğu belirtildi. Sosyal medyada, maç sırasında WhatsApp'ın açık olması ise tartışma yarattı.



YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA



Yaşanan bu tartışmaların ardından yayıncı kuruluş canlı yayında açıklama yaptı ve whatsapp sesinin kendilerinden kaynakladığını duyurdu.



