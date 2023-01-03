VAR kaydında dikkat çeken WhatsApp sesi

📺Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.pic.twitter.com/Fe2SLx95xs



— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2023

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.Mücadelenin 49. dakikasında Sivasspor'un iptal edilen golündeki inceleme sırasında yapılan konuşmalar TFF tarafından kamuoyuna açıklandı.VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğu belirtildi.Sosyal medyada, maç sırasında WhatsApp'ın açık olması ise tartışma yarattı.