Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 39. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaştığı mücadelede erken bir penaltı kararı çıktı.



Karşılaşmanın 2. dakikasında ceza alanında Valencia'nın yaptığı vuruş sonrasında Gökhan'dan dönen topun ardından elle oynama gerekçesiyle VAR'da inceleme yapıldı.



VAR odasındaki yaklaşık 2 dakikalık incelemenin ardından ekrana giden Mete Kalkavan, Gökhan'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.



Topun başına gelen Jose Sosa, ağları sarstı ve takımını öne geçirdi.



