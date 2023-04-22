VAR'ın kalesi Alper Ulusoy!

Spor Toto Süper Lig'de son dönemde en çok konuşulan konuların başında VAR hakemleri geliyor. Devreye girdikleri ya da girmedikleri pozisyonlar için hep eleştirilenler VAR hakemleri oluyor.



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın VAR atamaları masaya yatırıldı. Merkez Hakem Kurulu, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 29 resmi maçın VAR atamasını yaptı. MHK, Sarı-Kırmızılı takımın maçlarına 10 farklı VAR hakemi atadı. Alper Ulusoy, 6 kez Galatasaray maçında VAR koltuğunda oturdu.



10 FARKLI HAKEM GÖREV ALDI



MHK, Fenerbahçe'nin oynadığı 30 maçta 10 farklı VAR hakemine görev verdi. 8 kez VAR koltuğuna oturan Alper Ulusoy en çok maç alan isim durumunda. Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş'ın oynadığı 29 maçta 7 farklı VAR hakemini görevlendirdi. 8 maçta görev alan Alper Ulusoy ilk sırada yer aldı. Ulusoy'un görev aldığı 6 maçta G.Saray 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Beşiktaş, 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. F.Bahçe ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi elde etti.



ULUSOY 565 BİN TL KAZANDI



Ulusoy, bu sezon 68 kez VAR odasına girdi. 45 kez VAR koltuğuna oturan Ulusoy, 23 kez de AVAR olarak görev aldı. Bu sezon VAR hakemleri 20 bin TL aylık maaş ve görev aldığı her maç başına 10 bin TL alıyor. AVAR hakeminin maç başı ücreti ise 5 bin TL... Alper Ulusoy, şimdiye kadar görev aldığı maçlardan dolayı tam 565 bin TL kazandı.





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