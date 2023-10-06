VAR hakemi atamaları için flaş karar!

Süper Lig'de VAR ve AVAR hakemlerinin atamalarının da yapay zeka ile yapılacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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VAR hakemi atamaları için flaş karar!
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06 Ekim 2023 10:18
Süper Lig'de VAR tartışmaları yaşanırken, TFF yeni bir karar almaya hazırlanıyor.

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, VAR hakemlerinin artık yapay zeka ile atanacağını söyledi.

Ünal, "Bu haftadan itibaren VAR ve AVAR tayinlerini yapay zeka yapacak." ifadelerini kullanırken, "TFF ve MHK bu konuda karar almış. Geçen hafta testleri yapılmış, bu hafta uygulamaya tam geçilecekmiş." sözlerini sarf etti.

Mehmet Büyükekşi dönemiyle birlikte saha hakemi yapay zeka ile atanıyordu. Son dönemdeki VAR tartışmaları sonrası TFF'nin bu kararı aldığı belirtildi.

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