VAR hakemi atamaları için flaş karar!

Süper Lig'de VAR tartışmaları yaşanırken, TFF yeni bir karar almaya hazırlanıyor.



Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, VAR hakemlerinin artık yapay zeka ile atanacağını söyledi.



Ünal, "Bu haftadan itibaren VAR ve AVAR tayinlerini yapay zeka yapacak." ifadelerini kullanırken, "TFF ve MHK bu konuda karar almış. Geçen hafta testleri yapılmış, bu hafta uygulamaya tam geçilecekmiş." sözlerini sarf etti.



Mehmet Büyükekşi dönemiyle birlikte saha hakemi yapay zeka ile atanıyordu. Son dönemdeki VAR tartışmaları sonrası TFF'nin bu kararı aldığı belirtildi.



