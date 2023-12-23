Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 09:59 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 09:59

Vapur seferleri iptal mi? Son dakika 23 Aralık 2023 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?

23 Aralık iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi için gözler İDO - BUDO ve Şehir Hatları'nın son dakika açıklamalarına çevrildi. Olumsuz hava koşullarının etksini sürdürmesiyle birlikte İstanbul ve Bursa'da deniz ulaşımı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını açıklamıştı. İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldı. İşte 23 Aralık İDO - BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen vapur ve feribot seferleri...

Vapur seferleri iptal mi? Son dakika 23 Aralık 2023 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?
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23 Aralık iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 23 Aralık 2023 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...
23 ARALIK İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

GESTAŞ'ın internet sitesinde yer alan iptal seferler duyurusu şu şekilde; 

- 22.12.2023 Cuma (bugün) Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam etmektedir.

- 22.12.2023 Cuma (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 22:00'de ek sefer yapılacaktır.

- 23.12.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 06:15'de ek sefer yapılacaktır.

İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİLERİ?

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Ayrıca Bursa - Kabataş ve Bursa - Kadıköy seferleri de iptal edildi.

BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİLERİ?

BUDO iptal edilen seferleri şöyle duyurdu;

22.12.2023 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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