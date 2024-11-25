Haber Tarihi: 25 Kasım 2024 18:55 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 18:55

Vapur seferleri iptal mi? 25 Kasım 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?

25 Kasım iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi için gözler İDO - BUDO ve Şehir Hatları'nın son dakika açıklamalarına çevrildi. Olumsuz hava koşullarının etksini sürdürmesiyle birlikte İstanbul ve Bursa'da deniz ulaşımı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını açıklamıştı. İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldı. İşte 25 kasım İDO - BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen vapur ve feribot seferleri...

Vapur seferleri iptal mi? 25 Kasım 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?
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25 Kasım iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 25 Kasım 2024 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...
25 KASIM İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada-Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğramasının gerçekleştirilemediği bildirildi.

İDO VE BUDO SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri de iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, Pendik-Yalova, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova. Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şunlar:

"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

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