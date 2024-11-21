Vapur seferleri iptal mi? 21 Kasım 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?

21 Kasım iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 21 Kasım 2024 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş HattıBüyükada-Sedef Adası HattıMaltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada HattıAdalar-Beşiktaş HattıTuzla-Pendik-Büyükada HattıKabataş-Kadıköy-Adalar HattıKadıköy-Beşiktaş Hattı11:10 Eminönü - Rumeli Kavağı SeferiKadıköy-Kabataş HattıKadıköy-Üsküdar-Ortaköy HattıAşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.