Haber Tarihi: 21 Kasım 2024 13:23 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 13:23

Vapur seferleri iptal mi? 21 Kasım 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?

21 Kasım iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi için gözler İDO - BUDO ve Şehir Hatları'nın son dakika açıklamalarına çevrildi. Olumsuz hava koşullarının etksini sürdürmesiyle birlikte İstanbul ve Bursa'da deniz ulaşımı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını açıklamıştı. İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldı. İşte 21 kasım İDO - BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen vapur ve feribot seferleri...

Vapur seferleri iptal mi? 21 Kasım 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?
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21 Kasım iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 21 Kasım 2024 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...
21 KASIM İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı

Kabataş-Kadıköy-Adalar Hattı

Kadıköy-Beşiktaş Hattı

11:10 Eminönü - Rumeli Kavağı Seferi

Kadıköy-Kabataş Hattı

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattı

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.


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