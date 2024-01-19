Vapur seferleri iptal mi? 19 Ocak 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?

19 Ocak iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 19 Ocak 2024 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle aşağıdaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.Bostancı-Moda-Karaköy-KabataşBüyükada-Sedef AdasıMaltepe-AdalarBeşiktaş-AdalarİDO'da 19 Ocak günü için iki sefer iptali görünüyor.Bursa - Kadiköy Kalkış: 07:30 Varış: 08:05Bandırma - Kadıköy Kalkış: 07:45 Varış: 10:2519.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)19.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)19.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)19.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)19.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)19.01.2024 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)19.01.2024 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)19.01.2024 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)19.01.2024 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)19.01.2024 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)