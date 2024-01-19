Haber Tarihi: 19 Ocak 2024 11:42 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:42

Vapur seferleri iptal mi? 19 Ocak 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?

19 Ocak iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi için gözler İDO - BUDO ve Şehir Hatları'nın son dakika açıklamalarına çevrildi. Olumsuz hava koşullarının etksini sürdürmesiyle birlikte İstanbul ve Bursa'da deniz ulaşımı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını açıklamıştı. İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldı. İşte 19 Ocak İDO - BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen vapur ve feribot seferleri...

Vapur seferleri iptal mi? 19 Ocak 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?
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19 Ocak iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 19 Ocak 2024 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...
19 OCAK İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle aşağıdaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Büyükada-Sedef Adası
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar

İDO İPTAL FERİBOT SEFERLERİ

İDO'da 19 Ocak günü için iki sefer iptali görünüyor.

Bursa - Kadiköy Kalkış: 07:30 Varış: 08:05
Bandırma - Kadıköy Kalkış: 07:45 Varış: 10:25

BUDO İPTAL FERİBOT SEFERLERİ

19.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
19.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.01.2024 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.01.2024 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.01.2024 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.01.2024 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
19.01.2024 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)


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