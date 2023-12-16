Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık 2023 İstanbul, İzmir son dakika iptal olan vapur seferleri

İDO sefer iptalleri:

16 Aralık iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 16 Aralık 2023 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan duyuruda "Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." açıklaması yapıldı. 15 Aralık tarihinde iptal edilen seferlere baktığımızda ise bugün iptal edilen vapur seferi bulunmuyor. Fakat Hava muhalefeti nedeniyle ilerleyen saatlerde bu durum farklılık gösterebilmektedir.Geçtiğimiz günlerde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen birçok farklı vapur seferi olmuştu. Ayrıca Kötü hava koşulları sebebiyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal edebilir. İlerleyen saatlerde göreceğimiz hava durumu koşulları ile bu durum netlik kazanacak. Meteorolojininsarı ve turuncu kod vermesi sonrası vatandaşlar hangi vapur seferlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İptal olan tüm seferlere İDO'nun resmi sitesBUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Aralık Cumartesi günü 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.Kadıköy-Bursa Kalkış:07:05Bursa-Kabataş Kalkış:07:30Bandırma-Kadıköy Kalkış:08:30Kabataş-Bursa Kalkış:11:15Bursa-Kabataş Kalkış:12:00Bursa-Kabataş Kalkış:15:30Kabataş-Bursa Kalkış:17:15Bursa-Kabataş Kalkış:18:00