Vapur seferleri iptal mi? 13 Kasım 2023 İstanbul'da iptal olan vapur seferleri

İstanbul'da kötü hava koşulları deniz ulaşımını olumduz etkiliyor. Megakent'te etkili olan lodos sebebiyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilmişti. Peki, Vapur seferleri iptal mi oldu? İşte, 13 Kasım 2023 iptal edilen vapur seferleri ile ilgili detaylar haberimizde...13 Kasım 2023 tarihi itibariyle iptal edilen vapur seferi bulunmamaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Meteoroloji uyarı haritasında Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Karabük, Yalova ve Düzce için "sarı" alarm verildi.