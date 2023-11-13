Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 13:54 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 13:54

Vapur seferleri iptal mi? 13 Kasım 2023 İstanbul'da iptal olan vapur seferleri

İstanbul'da olumsuz hava şartları deniz yolu ulaşımını da etkiledi. Lodos sebebiyle gözler İstanbul vapur seferleri iptal mi? sorusuna çevrildi. Şehir Hatları AŞ İstanbul'da iptal olan vapur seferlerini duyuruyor. İşte 13 Kasım 2023 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri

Vapur seferleri iptal mi? 13 Kasım 2023 İstanbul'da iptal olan vapur seferleri
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İstanbul'da kötü hava koşulları deniz ulaşımını olumduz etkiliyor. Megakent'te etkili olan lodos sebebiyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilmişti. Peki, Vapur seferleri iptal mi oldu? İşte, 13 Kasım 2023 iptal edilen vapur seferleri ile ilgili detaylar haberimizde...
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

13 Kasım 2023 tarihi itibariyle iptal edilen vapur seferi bulunmamaktadır.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

20 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji uyarı haritasında Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Karabük, Yalova ve Düzce için "sarı" alarm verildi.

 

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