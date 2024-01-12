Haber Tarihi: 12 Ocak 2024 16:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 16:28

Vapur seferleri iptal mi? 12 Ocak 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?

12 Ocak iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi için gözler İDO - BUDO ve Şehir Hatları'nın son dakika açıklamalarına çevrildi. Olumsuz hava koşullarının etksini sürdürmesiyle birlikte İstanbul ve Bursa'da deniz ulaşımı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını açıklamıştı. İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldı. İşte 12 Ocak İDO - BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen vapur ve feribot seferleri...

Vapur seferleri iptal mi? 12 Ocak 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?
Abone Ol
12 Ocak iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 12 Ocak 2024 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...
12 OCAK İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

İptal seferimiz bulunmamaktadır.

İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİLERİ?

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Ayrıca Bursa - Kabataş ve Bursa - Kadıköy seferleri de iptal edildi.

BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİLERİ?

BUDO iptal edilen seferleri şöyle duyurdu;

22.12.2023 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Vapur
Gündem

Diğer Haberler

Fernando Santos, Tüpraş Stadını gezdi Beşiktaş Fernando Santos, Tüpraş Stadını gezdi
En İyi Erkek Parfümleri Gündem En İyi Erkek Parfümleri
PSG ve Liverpool, Slovak yıldızın peşinde Liverpool PSG ve Liverpool, Slovak yıldızın peşinde
Partizan'dan Saldanha açıklaması: 'Satmıyoruz!' Fenerbahçe Partizan'dan Saldanha açıklaması: "Satmıyoruz!"
En İyi Filmler 2024: Netflix En İyi Animasyon, Korku Filmleri Gündem En İyi Filmler 2024: Netflix En İyi Animasyon, Korku Filmleri
Dursun Özbek'ten, Dubois transferine cevap Galatasaray Dursun Özbek'ten, Dubois transferine cevap
Bülent Uygun: '5 transfer yapacağız' Sivasspor Bülent Uygun: "5 transfer yapacağız"
En İyi Borsa Uygulaması - 2024 Gündem En İyi Borsa Uygulaması - 2024
Chelsea'den 100 milyon euro'luk transfer hazırlığı Dünya Transferler Chelsea'den 100 milyon euro'luk transfer hazırlığı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de yeni hedef Çağlar Söyüncü!
2
Erol Bulut'tan Umut Nayir için açıklama!
3
Galatasaray'da Sacha Boey'den kötü haber!
4
Galatasaray, Berkan Kutlu'yu açıkladı!
5
Fenerbahçe'den hücuma yeni hamle!
6
Fenerbahçe, Krunic'i açıkladı!
7
Bakasetas için transfer açıklaması!

SON HABERLER

yukarı ok