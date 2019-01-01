VanVleet'e, Kyle Lowry'nin tavsiyesi: "Kendine yaptığın yatırımı bozma"

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, takım arkadaşı Kyle Lowry'nin serbest oyuncu döneminde kendisine verdiği kritik tavsiye için takdir etti.



Raptors kısa süre önce VanVleet'i dört yıllığına 85 milyon dolarlık bir sözleşme ile yeniden kadrosuna katmıştı. Olağanüstü 2019 playoff koşusundan bu yana VanVleet, Raptors takımının önemli bir parçası haline geldi.



Performansı için nihayet hak ettiği sözleşmeyi alan VanVleet, bu anlaşma tamamlanmadan önce geleceği hakkında birçok söylentinin odak noktası olmuştu.



Yakın tarihli bir röportajda Fred, backcourt ortağı Lowry'nin kendisine ne yapmasını tavsiye ettiğini açıkladı:



"Kendine yaptığın yatırımı bozma."



VanVleet, sonrasında Lowry'den övgüyle bahsetti:



"Birlikte büyüdüğüm, kardeş saydığım birçok arkadaşım var ve Kyle bu gruba tam olarak uyuyor. Bu son dört yılda kariyerime yaptığı katkıların değerini, kelimelere dökmek zor… Kyle kariyerimin çok büyük bir parçası oldu."



VanVleet, 2019-20 NBA sezonunda maç başına 17.6 sayı ortalaması yakalayarak, ligde ismini daha iyi duyurmayı başarmıştı.



