Toronto Raptors'ın geçtiğimiz gece Philadelphia 76ers'ı 115-109 mağlup ettiği maçta, Fred VanVleet ve Tyrese Maxey düellosu vardı.



32 sayı, 7 asist ve 6 ribaundla oynayan VanVleet, bitime 23.9 saniye kala bulduğu üçlük isabetiyle ekibi için galibiyeti garantileyen ve dört maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran basketi bulmuş oldu.



Maxey ise karşılaşmayı 33 sayı ve 5 asistle tamamlayarak, ekibinin en çok sayı bulan oyuncusuydu:





Maxey with 33 PTS

FVV with 32 PTS@TyreseMaxey and @FredVanVleet were dueling in Philly tonight 🔥 pic.twitter.com/tsGjnUOcW8



— NBA (@NBA) November 12, 2021