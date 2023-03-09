Toronto Raptors guardı Fred Vanvleet, Raptors'ın LA Clippers'a karşı aldığı mağlubiyette hakem Ben Taylor'ı alenen eleştirdi.



VanVleet, Raptors'ın Clippers'a karşı 108-100 aldığı yenilgi sonrası düzenlenen basın toplantısında NBA'den para cezası almaya hazır olduğunu belirterek, Taylor'ın kendisine karşı kişisel bir sorunu olduğunu iddia etti.



"Cezayı yerim, cidden sorun değil. Ben Taylor bu gece berbattı. Çoğu gece, maçtaki üç hakemden ikisi genelde maçın içine s*çar. Üst üste birkaç maç böyle oldu. Denver'da yaşananlar kötüydü mesela. Bu gece cidden iyi bir şekilde rekabet ettikten sonra, üçüncü çeyrekte saçma sapan bir tkenik faul aldım ve maçın tüm dinamiği ve akışı değişti.



Birçok hakem gerçekten işini iyi yapmaya çalışıyor ve çoğunu da severim. Adil oluyorlar, iyi iletişim kuruyorlar... Ama sonra bazıları da resmen g*tlük yapmaya programlanmış gibi. Bu durum oyunun biraz içine ediyor açıkçası. Kimse bunları izlemeye gelmiyor, oyuncuları izlemeye geliyorlar. Sanırım NBA'in temel dayanaklarını biraz kaybetmeye başladık. Bu sezon tam bir hayal kırıklığıydı. "



"KİŞİSEL BİR MESELE Mİ BU?"



Vanvleet, bu sezon aldığı toplam sekiz teknik faulün üçünün Taylor'dan gelmesi konusuna ise şöyle değindi:



"İsterseniz araştırın, bu yıl aldığım teknik faullerin çoğu Ben Taylor'ın maçlarında geldi. Bir oyuncu olarak, belli bir noktadan sonra bunun kişisel bir mesele olduğunu hissediyorsunuz. Asla böyle bir konumda olmak istemem. Bu gece kaybetmemizin sebebi bu değildi, onlar bizden daha iyi oynadı fakat böyle şeyler kesinlikle işimizi zorlaştırıyor."



VanVleet, ifadesini hakemler tarafından yapılan manipülasyon hakkındaki hayal kırıklığını dile getirerek sonlandırdı:



"Olay nedir yani? Açıkçası, cezası olacak evet anlıyorum fakat bence bu yıl hakemlerden gördüğümüz bu güç tribi konusunda ipin ucu kaçtı diye düşünüyorum. Üzerine konuştuğum için cezamı alacağım ama bu çok saçma."





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