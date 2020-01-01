VanVleet: "Þimdi para kazanma zamaný!"

Toronto Raptors guardý Fred VanVleet, bu ölü sezonda serbest oyuncu olmasýyla, yeni kontratýyla ilgili planlarýnýn neler olduðundan bahsetti.



VanVleet'in birkaç ekipten ilgi gördüðü bildirilse de, Raptors ile yeniden sözleþme imzalamasý ihtimali de bulunuyor.



VanVleet, TheScore'dan John Chick'e þunlarý söyledi:



"Paramý kazanmaya çalýþýyorum. Bunu söylemekten utanacak deðilim. Ýnsanlara, kazanmaya deðer verdiðimi söylememe gerek yok. Sadece hikayeme bakýn, araþtýrmanýzý yapýn, hayatým boyunca hiç kaybeden bir takýmda olmadým.



Bir þampiyonluk kazandým ve þimdi para kazanma zamaný. 26 yaþýndayým. (NBA kariyerinin) yalnýzca dördüncü yýlýmdayým ama daha çok rol alarak, daha da geliþebilmenin eþiðinde olduðumu düþünüyorum."



VanVleet, önceki sezon Raptors'un en iyi oyuncularýndan biriydi ve 17.6 sayý, 6.6 asist, 3.8 ribaund ve 1.9 top çalma ortalamalarý ile oynamýþtý.



