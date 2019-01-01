VanVleet: "Þampiyonluk unvanýmýzý korumak için iyi bir þansýmýz var"

Toronto Raptors guardý Fred VanVleet, sezona devam etme isteðinin sadece tekrar oynama arzusu yüzünden deðil, ayný zamanda takýmýnýn þampiyonluk unvanýný savunmak için "iyi bir þansý" olduðu inancý olduðu için de bulunduðunu söyledi.



VanVleet, ESPN'in The Jump programýnda Rachel Nichols'la konuþtu ve 2019-20 sezonunun muhtemel olarak yeniden baþlamasý hakkýndaki düþüncelerini paylaþtýlar. Onun bakýþ açýsýna göre, yaz döneminde Kawhi Leonard ve Danny Green'i kaybetmiþ olsalar da, Raptors hala unvanýný savunabilecek oldukça saðlam bir çekirdeðe sahip:



"Bu, en azýndan bizim tarafýmýzda herkesin geri dönmek istemesinin nedeninin bir parçasý. Geçtiðimiz yýl kazandýðýmýz baþarýdan ve Kawhi ve Danny'yi kaybettikten sonra sahip olduðumuz takýmdan ötürü, herkes kadar iyi bir þansýmýz olduðunu biliyorduk. Playofflarda nerede olduðumuzu görmek için normal sezondan geçmeye çalýþýyorduk."



"Bence playofflara girmekten ötürü gerçekten heyecanlýydýk ve þimdi 'Hala ayný gruba sahibiz, iyi bir þansýmýz var, herkes dinlendi' dediðimiz için heyecanlanmaya baþlýyoruz. Basketbol geri döndüðümüzde nasýl olursa olsun, bence iyi bir þansýmýz olacak."



Lig, 2019-20 sezonunun potansiyel yeniden baþlatýlmasý için seçenekleri dikkatlice deðerlendiriyor. Bu seçenekler arasýnda tek bir yere kilitlenmek gibi formatlar da bulunuyor.



