VanVleet: "Þampiyonluk, kariyerimin en zorlu baþarýsý deðildi"

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, 2019'da kazandığı NBA şampiyonluğunun, kariyerinin en zorlu başarısı olmadığını söyledi.



VanVleet, "Old Man and the Three" podcast'ine konuk olduğu sırada New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'e, Golden State Warriors'a karşı şampiyonluğu kazanmanın kariyerinin en zorlu başarısı olmadığını belirtti:



"Basketbol bazında hiç değil, ama zihinsel ve fiziksel olarak olarak, evet kesinlikle."



VanVleet daha sonra, takım olarak kimyalarının ne kadar harika olduğunu ve playofflar sırasında bunun kendileri için ne kadar önemli olduğunu konuştu:



"Bize yardımcı olan en iyi şey, kimyamızın çok sıkı olmasıydı. Kötü zamanımızda, birbirimizle konuşabiliyorduk. İyi zamanımızda ise, süper rahat bir Kawhi (Leonard) vardı, bu yüzden kimse heyecanlanmıyordu. Ve bunun yanında, "Kutlama falan yapmayın, Henüz hiçbir şey yapmadık.' diyen bir Kyle (Lowry) vardı.



Yani sanki tüm bu şeyler bir araya geldiğinde, bizi inanılmaz bir odak seviyesinde tutmuştu. Ve Nick de (Nurse, koç) tüm bunları yöneten kişiydi. Ve her şey çok güzel şekilde işlemişti. Çok güzeldi."



VanVleet ve Raptors, Warriors'ı altı maçta (4-2) yenmiş ve takım tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanmışlardı. Golden State, seride hem Kevin Durant'i hem de Klay Thompson'ı, sakatlıklar nedeniyle kaybetmişti.