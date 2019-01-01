VanVleet: "Þampiyonluk, kariyerimin en zorlu baþarýsý deðildi"

Toronto Raptors guardý Fred VanVleet, 2019'da kazandýðý NBA þampiyonluðunun, kariyerinin en zorlu baþarýsý olmadýðýný söyledi.



VanVleet, "Old Man and the Three" podcast'ine konuk olduðu sýrada New Orleans Pelicans guardý JJ Redick'e, Golden State Warriors'a karþý þampiyonluðu kazanmanýn kariyerinin en zorlu baþarýsý olmadýðýný belirtti:



"Basketbol bazýnda hiç deðil, ama zihinsel ve fiziksel olarak olarak, evet kesinlikle."



VanVleet daha sonra, takým olarak kimyalarýnýn ne kadar harika olduðunu ve playofflar sýrasýnda bunun kendileri için ne kadar önemli olduðunu konuþtu:



"Bize yardýmcý olan en iyi þey, kimyamýzýn çok sýký olmasýydý. Kötü zamanýmýzda, birbirimizle konuþabiliyorduk. Ýyi zamanýmýzda ise, süper rahat bir Kawhi (Leonard) vardý, bu yüzden kimse heyecanlanmýyordu. Ve bunun yanýnda, "Kutlama falan yapmayýn, Henüz hiçbir þey yapmadýk.' diyen bir Kyle (Lowry) vardý.



Yani sanki tüm bu þeyler bir araya geldiðinde, bizi inanýlmaz bir odak seviyesinde tutmuþtu. Ve Nick de (Nurse, koç) tüm bunlarý yöneten kiþiydi. Ve her þey çok güzel þekilde iþlemiþti. Çok güzeldi."



VanVleet ve Raptors, Warriors'ý altý maçta (4-2) yenmiþ ve takým tarihinin ilk NBA þampiyonluðunu kazanmýþlardý. Golden State, seride hem Kevin Durant'i hem de Klay Thompson'ý, sakatlýklar nedeniyle kaybetmiþti.



