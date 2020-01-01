VanVleet: "Rotasyon düzenlemesi, biraz doğal seçilimle olacak"

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, takımın mevcut oyuncu rotasyon ikilemini, "doğal seçilimin" çözeceğine inandığını belirtti.



Tüm yıl boyunca sakatlıklar yüzünden harap olduktan sonra, Raptors ekibi çok gelişmiş olan Doğu Konferansı'nda rekabet edebilmek için kadrosuna fazladan oyuncu getirmek zorunda kaldı.



NBA boşluğu, Raptors oyuncularının sakatlıklarından kurtulmasını sağlarken, Toronto şimdi başantrenör Nick Nurse'ün rotasyonundan süre almayı bekleyen oyuncularla dolu.



VanVleet, Ottawa Sun'dan Mike Ganter ile konuştu ve Nurse'ün yakın zamanda işleri çözeceğine inandığını söyledi:



"Biraz doğal seçilimle olacak. Zaman geçtikçe çözmek gerekiyor. Bu bir süreç olacak. 1 Ağustos'ta, hızlı bir şekilde en iyi halimizde gözükeceğimizi beklemiyorum, ama umarım bunu oldukça hızlı bir şekilde inşa edebilir ve rotasyonumuzu ayarlayarak, ritmimizi bulabiliriz. Kadrolar zaten playofflarda biraz daralıyor, bu da çok şey çözecek. Bencil olmamanız ve önceliği kazanmaya vermeniz gerekiyor. Bir hiyerarşi sistemimiz olduğunu biliyoruz ve bunu bir dereceye kadar takip ediyoruz."



Geçtiğimiz yılın playofflarında adını büyük bir şekilde duyurduktan sonra, VanVleet bu sezon 17.6 sayı, 3.8 ribaund, 6.6 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları ile bir patlama yılı geçirdi.



