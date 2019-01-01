VanVleet: "Kawhi gittikten sonra bizi göz ardı edenlere, güldük"

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, Kawhi Leonard takımdan ayrıldıktan sonra, insanların Raptors'ı göz ardı etmelerine takımca "güldüklerini" söyledi.



Kawhi'ın serbest oyuncu döneminde ayrılmasına rağmen, VanVleet ve Raptors, 2019-20 sezonu KOVID-19 nedeniyle Mart ayında askıya alınmadan önce, 46 galibiyetle Doğu Konferansı'nın en iyi ikinci derecesine sahipti.



2019-20 sezonunun başlangıcından önce, çoğu NBA uzmanı, Raptors'ı Doğu'daki sıralamanın ortasında bir yerde olarak görmüştü. VanVleet ve Toronto'daki takım arkadaşları, bu tahminleri duymuş ve gülmüşlerdi:



"Sanırım bizim için neredeyse gülünçtü. Güldük yani. Bu sefer çok saygısızca bir şey değildi, çünkü daha yeni bir şampiyonluk kazanmıştık. Pek desteklenmeye zaten alışık değiliz, ondan bizim için çok da farklı değil."



Yükselen yıldız Pascal Siakam, Leonard'ın ayrılışıyla top kullanım oranını artırarak, oyununu başka bir seviyeye taşıdı. Dahası, VanVleet daha istikrarlı hale geldi ve serbest oyuncu olduğunda, ölü sezonda büyük miktarda bir kontrat teklifi alması bekleniyor.



Buna ek olarak, veteranlar Kyle Lowry, Marc Gasol ve Serge Ibaka, soyunma odasında Raptors'ın Leonard ve Danny Green olmadan başarılı olması için sakinleştirici güçlerdi.



