VanVleet, ilk kez All-Star seçilmesi üzerine: "Onur duydum..."

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, kariyerinde ilk All-Star seçilmesi hakkında konuştu.



VanVleet, John Starks, Brad Miller ve Ben Wallace ile birlikte NBA tarihinde draft edilmeden lige girmesine rağmen All-Star seçilmiş olan dördüncü oyuncu olmayı başarmıştı.



27 yaşındaki oyuncu, Raptors'ın Chicago Bulls'u uzatmalarda 127-120 yendiği maçın ardından kazandığı bu başarının kendisi için ne anlama geldiğini şu şekilde açıkladı:



"Her şeyden önce, seçilebilmiş olmaktan ötürü onur ve gurur duymamın yanında, oldukça da mahcup olmuş bulunmaktayım. Böyle bir başarı kazanabilmiş olmak, ailem ve bu yolculuğumun bir parçası olan tüm insanlar için oldukça özel bir an."



VanVleet 21.5 sayı, 7.0 asist ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaştığı bu sezonda, geçtiğimiz yaz Miami Heat'e katılmak için Toronto'dan ayrılan Kyle Lowry'nin rolünü üstlenme konusunda harika bir iş çıkarmıştı.



