Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, ırkçılık ve polis vahşeti nedeniyle meydana gelen iç huzursuzluğun ortasında basketbol oynama konusunda bazı duraklamalar olduğunu, ancak bunun oyuncuların para kazanmalarını durduracak kadar yeterli olmadığını itiraf etti.



VanVleet, 2019-20 NBA sezonunun, birkaç oyuncu tarafından da tartışılan devamı için karar verme sürecinin iç mücadelelerini açıkladı:



"Berbat bir şey. Korkunç bir zamanlama. Ama 2020 bizim için böyle oldu. Hepimiz yapılacak doğru şeyin oynamak değil, tavır almak olduğunu biliyoruz. Ahlaki olarak, evet, mantıklı olan bu. Ama hayat devam ediyor. Hepimiz genc, siyahi çocuklarız. Hiçbirimiz geri para vermek istemiyoruz. Vermemiz gerektiğini de düşünmüyorum. Bence para bir çok farklı şekilde kullanılabilir. Bu, ne olursa olsun bu yaz ya da önümüzdeki birkaç ay içinde bitmeyecek. Bu konu, ırksal adaletsizlik, sosyal adaletsizlik, polis vahşeti, tüm bunlar yakın zamanda sona ermeyecek."



"BAŞ KALDIRSAYDIK, BEN DE OYNAMAZDIM"



VanVleet'in yanıtı dürüstçeydi ve bariz olan şey, bu sezonun boşa gitmesine izin vermek için (takım sahipleri ve oyuncular için) tehlikede olan çok fazla para olduğu gerçeği idi.



Ancak, VanVleet çoğunluğun oynamamak için oy kullandığını söylemiş olması durumunda, kendisinin de oynamaya devam etmek için savaşmamış olacağını itiraf etti:



"Mücadelemiz uzun vadeliydi. Bu benim kararımın bir parçasıydı. Ama lig ya da benim çocuklardan birçok kişi bir araya gelseydi ve oynamak istemediğimizi söyleseydi, ben de oynamazdım. Bununla savaşmazdım bile. Sanırım çoğumuz oynamaya karar verdik. Bu, beraberinde yaşamamız gerekecek bir durum. Kalbimin doğru yerde olduğuna güveniyorum ve değişiklik yapmak için yeterince şey yapıyorum."



2018-19 sezonunun başında iki yıllığı 18 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan VanVleet, bu sezonun sonunda çok daha yüksek bir maaş alabilecek konumda.



