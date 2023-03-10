Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, NBA hakemi Ben Taylor başta olmak üzere diğer lig hakemlerine karşı yakarışından ötürü özür diledi.



VanVleet, Raptors'ın LA Clippers'a karşı Çarşamba günü aldığı mağlubiyet sonrası Taylor'ın "berbat bir iş çıkardığını" ve diğer lig hakemlerinin "güç tribine" girerek, sahada kişisel görüşlerinin kararlarını etkilediğine dair konuşmuştu.



Olaydan sonra lig tarafından resmi olarak 30 bin dolar para cezasına çarptırılan VanVleet, yaşadığı hayal kırıklığının kendisini bu noktaya taşıdığını ve eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı:



"Kendime hakim olamadım, işler istediğimiz gibi gitmemişti ve kötü bir mağlubiyet almıştık... Ben de insanım, hata yapabilirim. Benim nezdimde biraz profesyonelik dışıydı tabii ki. Talihsiz bir olaydı ama yaşandı işte. Böyle böyle ders çıkarıyorsunuz.



Hakemlerin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını biliyorum… Bazen tabii ki fikir ayrılıklarımız olacak. Bence bunu dün gece yaşananlardan daha sağlıklı bir şekilde yapmanın yolları var. Eylemlerimin ve söylediklerimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum fakat ayrıca bunun herkes için ders çıkarılacak bir olay olduğunu da düşünüyorum.



Sahada duygularımı ve tepkilerimi biraz daha rahatça yansıtabilmek isterim. Zaten bu konuda oldukça tutkulu olduğum için, eleştirimi yaparken ceza ödemeyi umursamadığımı söylemiştim."





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