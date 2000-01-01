VanVleet: "DeMar takaslanınca, çok üzüldüm"

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, takımın eski yıldızı DeMar DeRozan'ın, şimdiki LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard için takas edildiği zaman, üzüldüğünü açıkladı.



Toronto'da neredeyse on yıl geçirdikten sonra Raptors, 2018'de Kawhi için DeRozan'ı San Antonio Spurs'e takas etmişti. Yakın zamanda JJ Redick podcast'inde konuk olan VanVleet, bu olayın birçok oyuncuyu üzdüğünü belirtti:



"Çok kızmıştım. DeMar gerçekten yakın bir arkadaşım olmuştu. O yüzden üzülmüştüm."



VanVleet daha sonra olayların nasıl ortaya çıktığı hakkında konuştu. DeMar da dahil olmak üzere tüm takımın, sonraki sezona odaklandığını ve sonuna kadar gitmeye hazır olduğunu söyledi:



"Nick (Nurse) işi yeni almıştı. Bu yüzden sürekli bu takım yemeklerindeydik. DeMar, All-NBA ikinci kadrosuna seçilmişti. Nick, 'bu yıl DeMar'a savunma yaptıracağız ve daha iyi bir üçlükçü olacak' diyordu. Ve seneye LeBron gideceği zaman, iyi durumda olacağımızı düşünüyorduk. Sezona bu zihniyetle giriyorduk.



O yıl Finallere kalacak kadar iyiydik, ama LeBron'u geçememiştik. Yakındık, kaliteliydik, tüm bu adamlar bizdeydi ve sonra bir anda, sadece DeMar değil, Jakob Poeltl da gitmişti."



Raptors takasla Kawhi'ı getirmiş olsa da, VanVleet kendisinin orada bulunmak istemediğini söyledi:



"Tek gördüğümüz şeyi Kawhi'nin gelmek istemediğiydi. Biz bu adamı takas etmişiz, ama o burada olmak bile istemiyor. Yani geldiğinde, onu buraya entegre etmek biraz zaman aldı ve bu bizim için işe yaradı."



